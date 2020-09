De la qualité en masse. Thiago Silva, Timo Werner (chipé au nez de Liverpool, tiens), Kai Havertz, Hakim Ziyech, Ben Chilwell ou encore Malang Sarr : jusqu’ici, personne ne pouvait renier que c’est du côté de Chelsea que le mercato était le plus alléchant. Mais, vendredi, en l’espace d’une journée, tout a changé. Ici, un seul nom : Thiago Alcantara, signé par Liverpool, adversaire de Chelsea ce dimanche (17h). De la (très) grande qualité en un seul homme. Mais ça change déjà tout pour les Reds.

A 29 ans, le métronome avait envie d’un nouveau challenge histoire de compléter un CV que peu peuvent se targuer de présenter : FC Barcelone, Bayern Munich, Liverpool. Pour 27 millions, à un an de la fin de son contrat, les Reds ont sauté sur l’occasion de réaliser l’un des transferts les plus sexy de cette intersaison. Expérimenté, polyvalent, leader mais surtout délicieux techniquement, Thiago Alcantara vient apporter une plus-value XXL à l’entrejeu des Reds. Comme si elle en avait vraiment besoin…

Ici, pas de De Bruyne, de Pogba, de Busquets, de De Jong, de Verratti ou de N’Golo Kanté. Autrement dit, pas de gros nom, sorti de l’Espagnol. Mais les profils de chacun et le nombre ahurissants de possibilités tactiques qu’ils offrent à Jürgen Klopp font clairement de l’entrejeu des Reds le plus impressionnant d’Europe.

Premier constat : tout ce beau monde est ultra-polyvalent. Il y a ceux qui peuvent jouer en sentinelle (Fabinho, Thiago, Keita, Henderson ou Milner). Il y a ceux qui adorent le poste de relayeur (Thiago, Keita, Henderson, Milner). Il y a ceux qui sont dans la verticalité et dont le qualicatif box-to-box n’est pas usurpé (Keita, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain). En somme, Jürgen Klopp peut choisir des trios ultra-compétitifs pour mieux s’adapter à l’adversaire.

Une guerre des tranchées se dessine ? Optez pour Fabinho - Milner - Wijnaldum. Un bloc bas à percer ? Choisissez le trio Fabinho- Thiago - Henderson. Le jeu de transition sera la clé ? Partez avec Thiago - Oxlade-Chamberlain - Wijnaldum et vous en aurez pour votre argent. La caricature est réelle mais montre à quel point plus aucun schéma ne semble devoir résister à ce milieu, tant l’apport technique de l’Espagnol amène une autre dimension à ces Reds.

Il n’y a qu’à voir la réaction de Jürgen Klopp après l’annonce de sa signature. Tout en superlatifs. "Évidemment, il peut créer les espaces, les utiliser pour en créer d’autres pour les joueurs autour de lui, toutes ces choses-là, avant l’Allemand. Première touche : incroyable. Vision : incroyable. Passe : plutôt pas mal (rires). Mais il est aussi super rapide. Capacité de travail super. Ses chiffres en Allemagne l’année dernière étaient incroyables aussi : le plus grand nombre de récupérations, plus grand nombre d’interceptions, plus grand nombre de passes…".