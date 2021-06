Thiago Silva a décidé de prolonger. Chelsea aussi. Comme annoncé depuis plusieurs jours, l'ancien capitaine du PSG, débarqué à Londres lors du dernier mercato estival, a officiellement prolongé son contrat d'un an. "Lorsque nous avons fait venir Thiago Silva l'été dernier, nous savions que nous ajoutions un joueur de classe mondiale à l'équipe. Thiago a montré à l'ensemble du club son immense qualité tout au long de cette saison, et il a eu une énorme influence sur et en dehors du terrain pour nous", a expliqué Marina Granovskaia, la directrice générale des Blues.

"Le nouveau contrat de Thiago Silva durera jusqu'à la fin de la saison 2021/22", précise le communiqué de Chelsea. Sorti sur blessure lors de la grande finale face à Manchester City, l'international brésilien a toutefois remporté la première Ligue des champions de sa carrière.

