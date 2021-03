D'après le Daily Mirror, le board de Manchester United avait ainsi organisé un rendez-vous téléphonique avec Jim Solbakken, l'agent de Haaland, pour conclure le transfert. Il était prévu à 9h du matin. Mais il y a eu une incompréhension par rapport au décalage horaire entre la Grande-Bretagne et la Norvège. Les dirigeants des Red Devils ont appelé à l'heure anglaise, soit 10h du matin en Norvège, alors que Solbakken attendait le coup de fil une heure plus tôt. Le RB Salzbourg, lui, a bien appelé Solbakken à 9h du matin, heure norvégienne. Et conclut le transfert de Haaland au nez et à la barbe des Anglais.