Manchester United avance sur le dossier Jadon Sancho. Le club anglais aurait même trouvé un accord avec les agents de l'ailier du Borussia Dortmund d'après les informations publiées jeudi par le journaliste italien Fabrizio Romano. Un contrat de cinq ans attendrait l'international anglais, enclin à quitter le BvB cet été, du côté d'Old Trafford. Ce serait un pas important vers un éventuel transfert. Mais pas le plus difficile à réaliser.

Le plus dur reste à faire dans ce dossier. Le Borussia Dortmund est inflexible au sujet de son joueur de 21 ans. Il n'a pas l'obligation de le vendre cet été puisque Sancho a encore deux ans de contrat avec le club allemand. Le BVB aurait ainsi fixé le prix de son départ à 95 millions d'euros d'après Fabrizio Romano. Manchester United aurait fait une offre avoisinant les 70 millions d'euros repoussée par le Borussia selon le média allemand Bild. Les négociations se poursuivent.

Un secteur déjà fourni à MU

Manchester United avait déjà tenté d'arracher Sancho au BvB l'été dernier, sans succès. Encore auteur d'une belle saison avec 16 buts et 20 passes décisives toutes compétitions confondues, l'international anglais est toujours la cible prioritaire des Red Devils en attaque. Un secteur où le vice-champion d'Angleterre est pourtant déjà bien armé avec Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood, Edinson Cavani ou encore Daniel James et le jeune Amad Diallo, recruté l'hiver dernier et qui évolue au même poste que Sancho.

Sancho n'en reste pas moins l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération. Et Manchester United a des raisons de vouloir boucler ce dossier le plus rapidement possible. Convoqué avec l'Angleterre pour disputer l'Euro, l'ailier pourrait s'illustrer dans le tournoi. Sa cote pourrait grimper et le nombre de ses prétendants augmenter. Si le prix de 95 millions d'euros demandé par Dortmund peut paraitre dissuasif, il faut aussi se souvenir que le Borussia en réclamait 125 l'an dernier pour libérer sa pépite…

