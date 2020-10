Les deux clubs étaient tombés d'accord pour un transfert de 20 millions de livres (22 millions d'euros) pour le milieu de 21 ans. Mais la transaction a été "brutalement avortée quand des radios ont révélé un problème au niveau d'un pied", écrit The Athletic. "Leeds a mené d'autres évaluations et pesé le pour et le contre", ajoute le site. "Après avoir analysé les résultats et pris conseil auprès du chef du service médical Rob Price, ils ont renoncé au transfert."