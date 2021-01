Après quatre années, Morgan Sanson et l'OM mettent fin à leur histoire. Comme prévu, le milieu de terrain rejoint Aston Villa, qui aurait déboursé, selon les sources, un montant de 19 millions d'euros (16 millions + différents bonus). Pas rien dans un contexte économique difficile pour l'ensemble des clubs français.

De son côté, Sanson, qui portera le numéro 25, s'est quant à lui engagé jusqu'en 2025 avec le club de Premier League. En 2017, l'OM avait déboursé aux alentours de 12 millions d'euros pour s'attacher ses services. "C'est un joueur qui possède la qualité et l'expérience nécessaires pour occuper n'importe quel poste du milieu de terrain. Il ajoute une réelle concurrence pour les places de titulaires et nous donne plus de profondeur dans l'équipe, ce qui est vital pour réussir en Premier League", a confié Dean Smith, l'entraîneur des Villans, dans un communiqué.