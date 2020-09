Pour ce premier rendez-vous, Lampard a pu s’appuyer sur deux de ses principales recrues estivales. Chilwell, Ziyech et Thiago Silva indisponibles, Kai Havertz et Timo Werner ont pu débuter la rencontre. Les deux Allemands ont livré des prestations contrastées. Si le premier cité a été totalement transparent, l’ancien attaquant de Leipzig a, lui, montré beaucoup de belles choses. Sa disponibilité, ses appels de balle et sa percussion ont été autant d’atouts précieux. C’est lui, d’ailleurs, qui a obtenu le penalty, fauché par Ryan, après un service de Jorginho. Le milieu italien a pu transformer la sentence (0-1, 23e).