Chelsea est tombé sur un os, et il s’appelle Arsenal. À Stamford Bridge, les Blues de Thomas Tuchel ont dominé leurs voisins, mais n’ont jamais su trouver la faille face à une défense de fer (0-1). Ils ont en prime été plombés par une boulette de Jorginho, qui a offert le seul but du match aux Gunners, très heureux de réaliser le hold-up dans un derby. Au classement, Chelsea ne remonte pas sur le podium tandis qu’Arsenal se replace dans la course à l’Europe, grâce à cette troisième victoire de rang en Premier League.

Irrésistible depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, Chelsea a trouvé sa bête noire. À Stamford Bridge, Arsenal est venu jouer un mauvais tour au futur finaliste de la Ligue des champions. Et les hommes de Mikel Arteta n’ont pas eu besoin de faire grand-chose, sinon défendre comme le plomb face à des adversaires en sérieuse panne de réussite. À l’inverse, elle a été maximale pour les Gunners, particulièrement pour Emile Smith Rowe sur un but gag. Tout proche de tromper son gardien sur une passe en retrait, Jorginho s’est rendu coupable d’une boulette ayant permis à Pierre-Emerick Aubameyang de servir Smith Rowe sur un plateau (0-1, 16e).

Aucune réussite pour Chelsea

Dans ce match 100 % londonien, Chelsea aura beaucoup tenté, et beaucoup loupé. Kai Havertz dans un duel a priori à son avantage avec Bernd Leno ? La frappe a terminé largement hors du cadre pour un attaquant hors du coup (11e). Une reprise de Mason Mount sur une action bien construite ? Rob Holding était sur la trajectoire (22e). Une nouvelle tentative de Mount ? Arrêt de Leno (28e), décisif ensuite sur un centre de Ben Chilwell (36e). L’égalisation de Christian Pulisic à l’issue d’un corner ? Invalidée par le VAR, pour une position de hors-jeu (61e). Dernière preuve que ce n’était vraiment pas le soir de Chelsea : Kurt Zouma, de la tête, et Olivier Giroud, d’une belle reprise, ont touché la barre sur la même action (90e).

C’est à l’arrivée un petit coup d’arrêt pour Chelsea, qui aurait pu sécuriser sa place sur le podium et mettre un petit coup de pression à Manchester United. Et rien n’est encore fait, par ricochet, dans cette course pour le top 4, avec Liverpool qui pourrait potentiellement revenir à une petite longueur si les Reds remportent leurs deux matches en moins. Rien n’est encore joué pour les Blues, qui doivent maintenant se projeter sur la finale de la FA Cup, qu’ils disputeront face à Leicester, l'équipe qui lui est repassée devant au classement.

