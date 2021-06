David Moyes et West Ham, c'est une histoire qui fonctionne. Après avoir difficilement sauvé de la relégation le club qu'il avait rejoint à la moitié de la saison 2019/2020, l'entraîneur écossais a conduit les Hammers à une 6e place synonyme de qualification en Ligue Europa au terme de cette saison, avec un nombre de points record en championnat. Résultat, le voilà récompensé avec une prolongation de contrat de trois saisons, comme annoncé samedi. Moyes figurait sur les tablettes de Tottenham, qui n'a toujours pas remplacé José Mourinho pour le long terme, mais aussi d'Everton, abandonné par Carlo Ancelotti, parti au Real et où Moyes s'était fait connaître de 2002 à 2013.

Il y avait si bien réussi que Manchester United l'avait choisi à l'été 2013 pour succéder au mythique Alex Ferguson, son compatriote. Mais l'expérience avait tourné court, Moyes étant viré en avril, après une défaite 2-0 à Everton. Après des passages sans réussite ni saveur à la Real Sociedad et à Sunderland, et même à West Ham pour un intermède en 2017/2018, Moyes a pris une éclatante revanche sur ceux qui le disaient fini. Avec 583 matches de Premier League sur le banc, il est, à 58 ans, le 4e entraîneur le plus expérimenté derrière Ferguson, Arsène Wenger et Harry Redknapp.

"C'est ici que je veux être et je suis heureux. Je suis impatient d'avoir l'opportunité de continuer à bâtir sur ce que nous avons déjà réussi ici", a commenté Moyes dans le communiqué.

