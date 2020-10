Everton a poursuivi son sans faute en Premier League samedi en écrasant Brighton (4-2) lors de la 4e journée. "L'autre" club de Liverpool a confirmé son début de saison canon avec un quatrième succès consécutif, un nouveau but de son goleador Dominic Calvert-Lewin et un doublé de James Rodriguez.

Produisant un football séduisant malgré des conditions météorologiques défavorables, les hommes de Carlo Ancelotti ont pris l'avantage par Dominic Calvert-Lewin qui a fêté sa première convocation en sélection nationale, pour la trêve internationale à venir, par un but de la tête (1-0, 16e). Il s'agit du 6e but en championnat de l'attaquant, qui avait signé un triplé en Coupe de la Ligue en milieu de semaine et devient le premier joueur d'Everton à marquer lors des 4 premières journées de Premier League.

Rodriguez a inscrit un doublé en seconde période (3-1, 52e et 4-1, 70e), ce qui porte son bilan à 3 buts et 3 passes décisives en 5 rencontres avec son nouveau club. La réduction de l'écart par Yves Bissouma dans le temps additionnel, d'une superbe volée de 20 mètres (45+1), ne doit rien à personne, mas elle ne change pas grand chose non plus. Autres résultats du jour, avant Newcastle-Burnley (21h) : Leeds a accroché Manchester City (1-1) et que Chelsea a renoué avec le succès en battant Crystal Palace (4-0).