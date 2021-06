Le calendrier de la prochaine édition de la Premier League a été dévoilé. Avec un choc d'entrée : Manchester City se rendra à Tottenham pour l'ouverture de la saison 2021/2022 le week-end du 14 août. Alors que City est souvent cité comme une destination possible pour Harry Kane, l'avant-centre des Spurs, ce match pourrait marquer le retour du capitaine de la sélection anglaise pour affronter son club formateur. Le dauphin de City, Manchester United, qui avait fini à 12 points du champion, démarrera la saison contre Leeds.

Liverpool se déplacera chez un autre promu, Norwich

Old Trafford devrait être cette fois bien garni, après la double-confrontation à huis-clos la saison passée, dont un 6-2 pour les Red Devils à domicile face aux joueurs de Marcelo Bielsa. Le gouvernement britannique a indiqué récemment que la jauge de remplissage de Wembley sera portée à 40.000 places pour les demi-finales et la finale de l'Euro, alors qu'elle n'est que de 22.500 pour le premier tour. La première levée de la nouvelle saison offrira également deux derbys londoniens, le promu Brentford contre Arsenal et surtout Chelsea, le champion d'Europe, qui recevra Crystal Palace.

Parmi les premiers chocs de la saison figureront un Liverpool-Chelsea lors de la 3e journée, et un remake de la finale de C1, Chelsea-Manchester City pour la 6e, fin septembre. Les matches entre Liverpool et City se dérouleront le 2 octobre à Anfield et surtout le 9 avril à l'Etihad, pour la 32e journée. Les rencontres entre les Reds et les Red Devils, toujours très attendues, se tiendront le 23 octobre à Old Trafford et le 19 mars à Anfield. La date exacte et l'heure du coup d'envoi des matches doivent encore être déterminées avec les annonceurs.

