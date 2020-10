La nouvelle avait fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux. Et elle avait suscité la colère et une vague d'indignation. Lundi, Arsenal avait annoncé le départ de sa mascotte "Gunnersaurus" pour des raisons financières (droits TV, billetterie...) après 27 ans de bons et loyaux services. Depuis, une page GoFundMe a notamment vu le jour dans le but de récupérer des fonds pour sauver le célèbre dinosaure.