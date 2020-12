En attendant, Jürgen Klopp est toujours là, et Gerrard a confié que les deux hommes entretenaient une relation particulière : "Je l’appelle, et je lui demande ‘Qu’est-ce que tu penses de ceci ou de cela’, et je suis sûr qu’il me donnera son opinion honnête. Pas parce que je m’appelle Steven Gerrard, mais parce qu’il veut réellement être un soutien pour moi. (...) Je me souviens être assis sur le canapé avec lui, et le marteler de questions. C’était avant que je me lance dans le management." La légende des Reds saura se montrer patiente. Avant un retour qui, on l’imagine, n’est qu’une question de temps.