Mino Raiola a beau avoir clamé que son client ne signerait pas de nouveau bail, le cas Paul Pogba est loin d'être tranché du côté de Manchester United. En fin de contrat en 2022, le Français fait partie des noms à suivre cet été. L'international tricolore est à un tournant, à 28 ans et alors que son retour à Manchester n'a pas été aussi radieux qu'escompté. Selon ESPN , le cas Pogba agite les dirigeants des Red Devils, pendant que de nombreux autres clubs sont à l'affût.

D'après le média américain, United va chercher prochainement à reprendre les discussions avec les représentants de leur milieu de terrain pour le convaincre de prolonger l'aventure. Le 2e du dernier championnat anglais craint de voir les négociations s'enliser et que Pogba ne soit libre de s'engager où il le souhaite dans quelques mois. Les tractations ne reprendront pas avant la fin de l'Euro précise toutefois ESPN.

Pogba et CR7 enfin réunis ?

Néanmoins, le club anglais se méfierait aussi de Mino Raiola et veut éviter que ces négociations ne tardent trop à reprendre, sous peine de se retrouver bloqué. Une décision tardive conclue par un nouveau refus empêcherait Manchester United de vendre Pogba, et ainsi éviter de le voir quitter le club sans la moindre contrepartie. Et une attente prolongée pourrait aussi attirer d'autres candidats dans la danse.

Pogba gratuit : le PSG y songe

ESPN assure qu'aucun cador ne s'est encore manifesté auprès de Man U pour celui qui avait été en 2016 la plus grosse signature de l'histoire du club. Des rumeurs autour d'un retour de Pogba à la Juventus ou d'un intérêt de la part des géants espagnols, le Real Madrid et le FC Barcelone, sont devenus monnaie courante ces derniers mois. Mais les ennuis financiers dus notamment au coronavirus freinent les envies dépensières.

Autant de prétendants, auquel on peut ajouter le Paris Saint-Germain, qui seraient alors, toujours selon ESPN qui cite "des sources proches du camp Pogba", intéressés si le champion du monde était libre dans un an. Ces formations pourraient offrir à l'international tricolore l'opportunité d'enfin garnir son palmarès, lui qui n'a pu faire mieux que soulever la Ligue Europa et la Carabao Cup depuis son come-back outre-Manche.

