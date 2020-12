L'ailier français n'a plus été vu depuis un mois, le 21 novembre dernier. Au retour de la trêve internationale, plusieurs membres de l'effectif avaient été touchés par le Covid-19, mais le N.10 des Magpies et son capitaine Jamaal Lascelles n'ont toujours pas repris l'activité. " Nous sommes soulagés que personne d'autre n'ait été contaminé mais nous sommes inquiets pour l'état de santé de ces personnes " avait expliqué Bruce en conférence de presse, sans divulguer les noms des joueurs touchés.

Selon Sky Sports, l'absence de Saint-Maximin pourrait être de longue durée, ce qu'avait déjà laissé entendre l'entraîneur de l'actuel 12e de Premier League. "Ils vont mettre des semaines à revenir, vous ne pouvez pas imaginer que le Covid puisse être aussi long pour de jeunes athlètes en bonne condition physique. Ils partent se promener une demi-heure et ils veulent rentrer à la maison se coucher. C'est aussi brutal que ça. La fatigue a touché tout ceux qui ont été positifs. Mais pour deux d'entre eux, cela va plus loin que cela. [...] Nous espérons juste qu'ils se rétabliront correctement et je vais leur donner le temps pour ça, il s'agit de leur bien-être et de leur santé à long terme." Atout offensif majeur de Newcastle, Saint-Maximin avait signé un but et une passe décisive en huit rencontres avant de manquer les quatre dernières journées de championnat.