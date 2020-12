Quatre jours après sa qualification en demi-finale de la coupe de la Ligue anglaise, Tottenham n’a pas réussi à enrayer sa mauvaise dynamique en championnat. En tête ce dimanche dès la première minute du match, grâce à un but de Tanguy Ndombele, les Spurs ont été éteints par la suite, avant d’être logiquement rattrapés par Wolverhampton, et un Romain Saïss buteur sur corner (1-1). Avec ce quatrième match de suite sans victoire en Premier League - et un total de six points lors des six dernières journées -, les Londoniens manquent l’occasion de recoller à Liverpool en tête. Plus tôt, les Reds avaient concédé un nul à Anfield face à West Brom.