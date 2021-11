Pour l'Italien Antonio Conte, nommé entraîneur de Tottenham mardi, être à la tête du club londonien est "un honneur", et il espère "rendre la confiance" que lui a accordée le propriétaire Daniel Levy, a-t-il déclaré jeudi. L'ancien sélectionneur de l'Italie a remplacé mardi le Portugais Nuno Espirito Santos, limogé après la défaite 3-0 à domicile contre Manchester United samedi.

"C'est un grand plaisir, un grand honneur de devenir l'entraîneur de Tottenham. C'est une grande opportunité de revenir en Angleterre dans un club où il y a d'excellents joueurs", a expliqué Conte à la télévision du club, lui qui connaît bien Londres pour y avoir entraîné Chelsea (2016-2018), remportant un titre de champion d'Angleterre en 2017 avec les Blues. "Le club et Daniel Levy me voulaient vraiment et ça a été un honneur d'accepter. Maintenant, c'est sûr, je veux rendre cette confiance", a-t-il souligné.

Le coach de 52 ans a mené l'Inter Milan à son premier sacre en Serie A depuis 2010 la saison dernière, mettant fin à l'hégémonie de la Juventus, longue de neuf ans. Il avait été à l'origine du début de cette domination, remportant le "Scudetto" trois fois d'affilée de 2011 à 2014 avec la Juve, avant de prendre la tête de la sélection italienne de 2014 à 2016.

On doit exiger plus les uns des autres

Conte aura pour mission de décrocher un trophée avec les Spurs, sevrés depuis une Coupe de la Ligue en 2008, et qui n'ont plus réussi à se qualifier pour la Ligue des champions depuis deux ans. "J'arrive dans un grand club où le stade et le centre d'entraînement sont fantastiques. Je travaillerai pour amener Tottenham au même niveau sur le terrain", a promis Conte. "Ce genre de situation vous pousse et renforce votre désir de travailler et de faire quelque chose d'important pour les fans de ce club", a insisté l'Italien, en référence à la triste 9e place des Spurs.

Il dirigera sa nouvelle équipe pour la première fois lors de la rencontre de Ligue Europa Conférence jeudi, contre le Vitesse Arnhem. "Il est très ambitieux et il croit en tous les joueurs présents dans le vestiaire", s'est réjoui le capitaine du club du Nord de Londres, Hugo Lloris. "Après, en tant que joueurs, on doit exiger plus les uns des autres. On doit montrer plus de responsabilités pour le club et les supporters", a poursuivi le gardien de l'équipe de France.

