C'est notre joueur, il y a toujours un moyen de revenir en arrière", a déclaré le coach de Chelsea à la BBC après la rencontre. C'était le grand absent du choc entre Chelsea et Liverpool. Thomas Tuchel avait tranché dans le vif en écartant son avant-centre du groupe des Blues malgré l'enjeu du match face aux Reds qui s'est soldé sur un nul (2-2) Une sanction pour "Big Rom" après ses déclarations qui ont fait grand bruit dans une interview donnée à Sky Italia. Mais l'entraîneur allemand a pris soin de calmer le jeu. "", a déclaré le coach de Chelsea à la BBC après la rencontre.

Ad

Premier League Un vrai beau choc mais pas de vainqueur à Stamford Bridge IL Y A 2 HEURES

Lukaku avait laissé entendre qu'il n'était "pas heureux" et "pas satisfait de sa situation" à Chelsea. Mécontent de son rôle dans le système mis en place par Tuchel, le Belge avait également fait part de son espoir de "retourner à l'Inter". L'entraîneur des Blues en a d'ores et déjà discuté avec son attaquant. Et il le fera encore. "Nous réglerons cela entre nous et une fois que nous aurons pris une décision et que Romelu le saura, vous le saurez peut-être aussi, a-t-il ajouté. Ce n'est pas à discuter maintenant."

Son retour ? "On verra…"

Sur le terrain, Lukaku a quand même cruellement manqué Chelsea face à Liverpool, même si les Blues ont réussi à trouver les filets à deux reprises, et de belle manière, par Matteo Kovacic et Christian Pulisic juste avant la pause. Mais l'impact physique du Diable Rouge et sa capacité à faire remonter le bloc par son jeu en appui dos au but auraient été précieux pour la formation de Tuchel dans un duel particulièrement intense sur le plan physique.

L'ancien entraîneur du PSG a pu s'en rendre compte. Mais il ne s'est pas avancé à donner la moindre indication sur un éventuel retour de Lukaku dans le groupe. "On verra, a-t-il dit. Nous déciderons demain, nous allons nous rencontrer et nous vous tiendrons informés." La décision sera cruciale. Car le programme qui attend Chelsea dans les trois prochaines semaines est particulièrement corsé, avec trois derbies contre Tottenham et un choc face à Manchester City sur cette période.

Mbappé et Haaland dès 2022 ? "Pérez est en train de retomber dans son piège des Galactiques"

Premier League Alisson, Firmino et Matip forfaits pour Chelsea après des tests Covid "soupçonnés" positifs IL Y A 5 HEURES