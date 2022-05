l'avocate brésilienne est attendue pour des discussions" avec les deux poids lourds du football européen. Paul Pogba multiplie les options. Alors qu'une réunion entre son nouvel agent, Rafaela Pimenta, et la Juventus a lieu ce lundi pour discuter d'un possible retour dans le Piémont, le milieu de terrain français a aussi d'autres pistes. Le Telegraph assure que Pimenta devrait aussi échanger avec le Real Madrid et le Paris Saint-Germain en vue d'une possible signature de l'international français, en fin de contrat à Manchester United. Le quotidien anglais assure que "" avec les deux poids lourds du football européen.

Régulièrement associé au Real comme au PSG, Pogba semble sur le papier avoir l'embarras du choix. Mais il n'est plus un dossier aussi prioritaire qu'il ne pouvait l'être il y a peu. Entre le finaliste de la Ligue des champions contre Liverpool le 28 mai prochain et sa victime lors des huitièmes de finale cette saison, une lutte se joue tout d'abord autour du cas Kylian Mbappé. A Madrid, le dossier d'un milieu de terrain fait sens, puisque revient fréquemment dans les colonnes mercato avec l'intérêt des Merengue pour Aurélien Tchouaméni (AS Monaco).

Pour le club parisien, dont la venue de Pogba serait une compensation tant sportive que marketing intéressante si Mbappé vient à quitter la capitale, le nom de l'entraîneur la saison prochaine pourrait être la première question à régler avant de pouvoir noircir la colonne arrivée.

Une rencontre avec ten Hag pour rien ?

Pour ne pas voir se refermer le piège, l'entourage de Paul Pogba ne manque pas d'alternatives. Le champion du monde 2018 pourrait aussi rencontrer Erik ten Hag, le nouvel entraîneur de Manchester United, son possible (probable ?) ex-club, selon le Telegraph. Le Néerlandais ne prendra pas part au voyage de fin de saison de l'Ajax Amsterdam à Curaçao pour se concentrer sur ses nouveaux desseins à la tête des Red Devils. Et, qui sait, convaincre le milieu de terrain tricolore de prolonger un peu l'aventure, alors qu'aucune offre n'a été formulé par le club britannique.

Le Telegraph évoque ainsi une plus forte tendance vers un départ de la Premier League plutôt qu'un séjour plus longue durée en Angleterre pour Pogba. Proposé un temps à Manchester City, où le joueur plairait à Pep Guardiola,"la Pioche" est loin d'avoir encore scellé son destin.

