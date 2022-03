Thomas Tuchel a confié vendredi qu'il espérait que la vente rapide de Chelsea allait "calmer et clarifier la situation". Le propriétaire russe, Roman Abramovich, a annoncé au début du mois la vente du club anticipant les sanctions du gouvernement britannique qui ciblent les oligarques proches du Kremlin et de Vladimir Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine.

"Nous espérons que nous trouverons bientôt un nouveau propriétaire car cela calmera la situation, a déclaré Thomas Tuchel en conférence de presse, à la veille d'un déplacement à Middlesbrough en Coupe d'Angleterre. Cela clarifiera les choses et la visibilité c'est toujours mieux. D'après ce que j'ai compris, nous pouvons croire que cette affaire sera résolue plus rapidement que d'habitude."

"Espérons qu'ils aiment gagner, ce serait un gros plus, a souhaité Thomas Tuchel à propos des futurs propriétaires. Je crois toujours que Chelsea va rester fort." Les acheteurs ont jusqu'à ce vendredi pour transmettre leurs offres.

Parmi les prétendants, on compte la famille Ricketts, propriétaire de la franchise de baseball des Chicago Cubs, ou encore un consortium conduit par Todd Boehly, copropriétaire d'un autre club de baseball, les Dodgers de Los Angeles et le milliardaire suisse Hansjorg Wyss. Le magnat de l'immobilier britannique Nick Candy soutenu par l'ancien attaquant de Chelsea, Gianluca Vialli, serait également sur les rangs. Le président de la Fédération internationale d'athlétisme et fan de Chelsea, Sebastian Coe, soutient lui l'offre de l'ancien président de Liverpool, Martin Broughton.

