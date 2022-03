C'est un appel au secours lancé par Chelsea. En manque de liquidités, le club anglais a demandé lundi au gouvernement britannique d'autoriser la vente de billets malgré le gel de ses actifs. "Nous demandons au gouvernement de permettre à nos supporters d'avoir accès aux billets", indique le club dans un communiqué rendu public lundi.

"Chelsea peut être rayé de la carte aujourd’hui"

"Des réunions ont lieu tous les jours afin de trouver une solution. En outre, la Premier League et la FA (la fédération anglaise de football, NDLR) discutent également avec le gouvernement au sujet des problèmes d'intégrité sportive soulevés (par cette situation) si elles n'autorisent pas les supporters à assister aux matches", peut-on lire dans le texte. En vertu des restrictions prises en réaction à l'invasion militaire russe de l'Ukraine, Chelsea ne peut plus vendre de billets à ses supporters non abonnés, ni aux supporters adverses qui se rendent à Stamford Bridge, ni aux supporters des Blues qui souhaitent voir leur équipe lorsqu'elle joue à l'extérieur.

Le gouvernement a placé le club de Premier League sous une licence spéciale après avoir pris une batterie de mesures contre l'oligarque russe la semaine dernière. La licence est établie pour empêcher Chelsea et, par extension, Abramovitch - décrit par le gouvernement britannique comme faisant partie du cercle intime du président russe Vladimir Poutine - de générer de nouveaux revenus.

Tuchel prêt à "conduire un minibus"

La licence du club a déjà été modifiée depuis qu'elle a été imposée pour la première fois, la limite des dépenses pour les jours de match passant de 500.000 livres (597.000 euros) à 900.000 livres (1,075 million d'euros).Le club londonien a indiqué qu'il tenterait de la faire encore amender pour se rapprocher le plus possible d'un fonctionnement normal.

Dimanche, dans la foulée de la victoire de Chelsea contre Newcastle (1-0), l'entraîneur Thomas Tuchel avait plaisanté en affirmant qu'il était prêt à "conduire un minibus" pour les déplacements de l'équipe, si nécessaire. L

