Sa carrière aura été plus courte qu'espérée. Malheureusement. Jack Wilshere a annoncé sa retraite ce vendredi. A 30 ans, l'international anglais a choisi de raccrocher les crampons. Après une dernière expérience au Danemark où il a joué six mois à Aarhrus (15 matches), l'ancien prodige d'Arsenal n'a pu que constater que l'heure de dire stop avait sonné.

"Cela a été un voyage incroyable rempli de tant de moments incroyables et je me sens privilégié d'avoir vécu tout ce que j'ai fait pendant ma carrière", a écrit Wilshere sur Twitter. "Du petit garçon qui tapait dans un ballon dans le jardin au capitaine de mon Arsenal bien-aimé et à la participation de mon pays à une Coupe du monde. J'ai vécu mon rêve" a-t-il poursuivi. Même si on lui promettait autre chose à ses débuts.

Trop souvent blessé

L'ancien milieu de terrain a vite découvert le monde professionnel. En 2008, il était devenu le plus jeune joueur d'Arsenal à débuter en Premier League, à 16 ans et 256 jours. Il a ensuite démontré à de nombreuses fois tout son talent. Entre son intensité et son aisance technique, il avait tout pour être le joueur box to box idéal et le milieu de terrain moderne par définition, capable de récupérer et de créer grâce à sa vision du jeu, ses passes ou ses dribbles. Mais voilà, son corps l'a trop souvent stoppé net.

Sa carrière laissera ainsi un goût amer à de nombreux fans. Trop souvent blessé, Jack Wilshere a rarement pu enchaîner et n'a pu briller comme son potentiel le laissait penser. En dix ans de carrière sous les couleurs d'Arsenal (2008 à 2018), le milieu de terrain a cependant remporté deux Coupes d'Angleterre, en 2014 et 2015. Et s'il est ensuite passé par West Ham ou encore Bournemouth, il a aussi a eu l'honneur de porter le maillot de la sélection anglaise à 34 reprises (2 buts), disputant notamment la Coupe du Monde 2014 et l'Euro 2016. Réalisant donc "son rêve", malgré quelques frustrations.

