Comme Cristiano Ronaldo, Paul Pogba et Jadon Sancho ne sont pas dans le onze de départ de Manchester United. Solskjaer a choisi de laisser le milieu français et l'ailier anglais sur le banc au coup d'envoi. Fred et Scott McTominay formeront le duo de récupérateurs de MU en soutien de Bruno Fernandes. Le milieu portugais aura ainsi des responsabilités encore plus importantes sur l'animation offensive du vice-champion d'Angleterre, qui comptera également sur Anthony Martial et Mason Greenwood pour mettre à mal la défense de Toffees.

