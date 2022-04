Harry Maguire n'avait rien demandé. Pourtant, vendredi, lors d'un live Twitch consacré à une partie d'Ultimate Team sur FIFA 22, le défenseur anglais a été moqué par Alphonso Davies, le latéral gauche supersonique du Bayern Munich. Alors qu'il découvrait un pack de joueurs en direct, le Canadien est tombé sur l'Anglais, qu'il a remis en vente instantanément. Il a alors baissé la musique pour mieux s'adresser à son audience :

"Les gars, pouvez-vous imaginer, pouvez-vous imaginer… Tu es (Cristiano) Ronaldo, l’un des plus grands joueurs de tous les temps, du XXIe siècle. Et ton capitaine est Harry Maguire. Il l’appelle "capitaine". Donnez-lui (à Ronaldo) le leadership. Je ne me moque pas de Maguire, mais Ronaldo devrait porter le brassard."

Un avis qui gagne de plus en plus l'Angleterre alors que l'ancien défenseur de Leicester vit une saison noire, minée par des erreurs individuelles qui ont même abîmé son statut en équipe nationale, où il fut sifflé par Wembley lors de la victoire face à la Côte d'Ivoire (3-0).

Au moment de l'arrivée de Ralf Rangnick à Manchester, la rumeur a couru que l'Allemand voulait confier le brassard à Cristiano Ronaldo sans que les faits ne viennent confirmer ce changement. Visiblement, Davies est plutôt pour….

