Il est l'un des très gros coups de ce mercato. Deuxième joueur le plus cher de cette fenêtre hivernale, derrière Dusan Vlahovic mais devant Ferran Torres, Luis Diaz est encore relativement méconnu en Europe, même s'il a su se faire remarquer avec Porto en Ligue des champions. Voici cinq choses à savoir sur le Colombien, dont le transfert pourrait atteindre 65 millions d'euros, bonus inclus.

Il a grandi dans la pauvreté

Luis Diaz a vécu une enfance particulièrement difficile. Né à Barrancas, dans le département de La Guajira - le plus reculé de Colombie mais aussi l'un des plus pauvres, gangrené par la corruption et l'insécurité -, le milieu de terrain a longtemps souffert de malnutrition. Issu d'une famille Wayuu, un peuple amérindien vivant à la frontière entre la Colombie et le Venezuela, Diaz a également été victime d'exclusion sociale. Il a découvert le football dans un quartier de Lleras.

Il a été repéré par Valderrama

La carrière de Luis Diaz a complètement basculé lorsqu'il a fait ses premiers grigris sous les yeux de Carlos Valderrama, l'un des plus grands joueurs colombiens de l'histoire. En 2015, "El Pibe" est chargé de construire une équipe composée de joueurs amateurs issus de tribus pour disputer la Copa America des sélections indigènes.

L'ancien joueur de Montpellier découvre un jeune joueur particulièrement à l'aise techniquement, à la conduite de balle impeccable, et finit par le retenir. Luis Diaz brille durant le tournoi, incitant l'ex star du MHSC à le conseiller au Barranquilla FC, club satellite du Junior… où a évolué Valderrama. Diaz s'y fait remarquer et attire les scouts de plusieurs grands clubs européens, avant de s'engager à Porto en 2019.

Ronaldinho est son idole

Après chaque entraînement, il me demandait de lui laisser le ballon et restait pour essayer de faire les mêmes dribbles que Ronaldinho, racontait son père Il essayait, insistait, jusqu'à finir par y arriver. Il a toujours été ailier. Il était déjà très à l'aise techniquement étant petit." Si Luis Diaz est si à l'aise techniquement, c'est parce qu'il a une idole : Ronaldinho. ", racontait son père auprès du média portugais maisfutebol ."

Il a été nommé pour le prix Puskas (et est un buteur esthète)

En 2021, Luis Diaz a inscrit l'un des plus beaux buts de l'année. C'était en juin dernier, lors d'un match de Copa America opposant le Brésil à la Colombie. A la réception d'un centre de Juan Cuadrado, l'ailier avait réussi un superbe retourné acrobatique pour ouvrir le score. Ce petit bijou lui a valu d'être nommé pour le Prix Puskas, finalement remporté par Erik Lamela.

Le nouveau joueur de Liverpool est un habitué des beaux buts. Ce n'est pas Manchester City, dont la défense avait été transpercée par le joueur de 25 ans en Ligue des champions cette saison, qui dira le contraire.

Il a donné de l'air à Porto

Luis Diaz a rendu de sacrés services au FC Porto, y compris durant la première partie de saison, en inscrivant 16 buts et délivrant 4 passes décisives en 24 matches, championnat et Coupe d'Europe confondus. Mais son transfert est aussi un énorme soulagement… économique pour le club portugais. Les Dragons étaient menacés de trois ans d'exclusion des compétitions européennes par la FIFA, notamment en raison de retards de paiement sur différents transferts.

Après avoir réalisé la plus grosse vente de son histoire, avec un montant fixe établi à 45 millions d'euros et des bonus pouvant ajouter 20 millions d'euros, l'entité portista va pouvoir solder quelques dettes et écarter la menace. Même si la perte sportive est considérable. "Dans les grandes entreprises, les grands clubs, il y a des planifications en fonction des objectifs. Quand il n'y pas ou peu de planification, on revoit ces objectifs sur ce que va être notre futur proche", a d'ailleurs commenté, un peu amer, l'entraîneur Sergio Conceiçao.

