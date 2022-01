Le long feuilleton prend fin. Bruno Guimaraes pose bel et bien ses valises à Newcastle avec qui il vient de s’engager pour quatre saisons et demie. Le milieu de terrain portugais quitte l’OL en échange d’un beau chèque de 50,1M€ (dont 8 de bonus, liés notamment en grande partie au maintien de Newcastle cette saison) en plus d’un pourcentage sur la plus value en cas de revente du joueur à hauteur de 20%. A noter que 20% du montant du transfert sera versé à son ancien club, l’Athletico Paranaense.

Une belle opération pour Lyon qui avait acheté le joueur pour 20M€ à l’hiver 2020 sous l’impulsion de Juninho. Avec cet argent, l’OL compte bien investir sur ces deux derniers jours de mercato. Le Brestois Romain Faivre est attendu pour sa visite médicale ce dimanche et deux autres pistes ont été activées par les Gones : un retour de Tanguy Ndombele en prêt ou tenter de s’attacher les services de Giovani Lo Celso.

À l'heure de son départ, Guimaraes a adressé un message de remerciements au club sur les réseaux sociaux : "Je suis reconnaissant pour toute l'histoire construite à Lyon. Je vous remercie pour l'opportunité et l'affection que vous avez eues au cours de ces dernières années." À ses yeux, le prix de son transfert est une manière de remercier l'OL. "Heureux de savoir que mon départ aidera le club d'une manière ou d'une autre. Cela a toujours été ma pensée. Rembourser toute l'affection reçue. Je porterai le club pour toujours dans mon cœur, a-t-il expliqué avant de finir sur un clin d'œil à celui qui l'a fait venir. Juninho, merci pour la confiance, l'amitié et le professionnalisme du temps où nous étions ensemble. Sans vous cette histoire ne serait pas écrite".

