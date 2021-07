Jadon Sancho est quasiment un joueur de Manchester United. Le Borussia Dortmund a confirmé, jeudi, en milieu de journée, avoir trouvé un accord avec le club anglais pour le transfert du jeune milieu offensif de 21 ans. "Il y a un accord avec Manchester United. C'était le souhait de Jadon de changer d'air. On aurait aimé le garder", a annoncé Hans-Joachim Watzke, le directeur général du club allemand, lors du point presse de présentation de Marco Rose, le nouvel entraîneur des noir et jaune.

Un transfert à 85 millions d'euros

Quelques minutes avant l'annonce de Watzke, c'est un communiqué institutionnel, lié à la cotation boursière du club de la Ruhr, qui avait annoncé l'accord entre les deux équipes pour Sancho et surtout le montant du transfert. Celui-ci est donc de 85 millions d'euros fixes, soit 72 millions de livre sterling. La direction du BvB l'a souligné : le dossier Sancho n'était pas vraiment une question d'argent, mais plus quelque chose de symbolique. "Il reste encore quelques détails à régler cependant mais l'accord est proche et les grandes lignes du transfert sont définies", a précisé Watzke. Le dirigeant s'est dit "triste" du départ de l'international anglais, mais il a salué son attitude et son travail lors des quatre saisons passées en Allemagne.

Si les contours du transfert sont définis, il reste encore à apposer la signature sur le contrat. Fort probable que cette partie finale ne se fasse qu'après l'Euro 2020, ou après l'élimination de l'Angleterre de la compétition, c'est selon. Pour le moment, il n'est pas question de ça, puisque les Three Lions, désignés favoris de la compétition selon les statistiques , joueront l'Ukraine en quart de finale de la compétition, samedi soir à Rome (21h00). Même s'il est peu utilisé par Gareth Southgate, Sancho, passé dans par les équipes de jeunes à Manchester City avant de partir en Bundesliga, a encore une mission à terminer, avant de commencer un nouveau chapitre de sa carrière. Un chapitre qui sera marqué par la couleur rouge.

Jadon Sancho Crédit: Getty Images

