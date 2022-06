Il y avait déjà eu une première officialisation, celle de l'accord de principe entre les clubs. Et voici désormais la deuxième, celle de l'accord définitif entre toutes les parties. Dans un communiqué, Manchester City a ainsi confirmé ce lundi le transfert d'Erling Haaland, qui s'est engagé pour cinq saisons, soit jusqu'en juin 2027. "C'est un jour de fierté pour moi et ma famille. J’ai toujours regardé City jouer et toujours aimé les regarder jouer ces dernières saisons. J’admire leur style de jeu, c’est fascinant et ils se créent de nombreuses occasions, ce qui est parfait pour un joueur comme moi", a confié le désormais ex-attaquant du Borussia Dortmund.

"Il y a tellement de joueurs de classe mondiale dans l’effectif de Pep qui est l’un des meilleurs entraineurs de tous les temps, a ajouté Haaland. Je pense être au bon endroit pour compléter mes objectifs. Je veux marquer des buts, gagner des trophées, m’améliorer en tant que footballeur et je suis confiant de pouvoir le faire ici. C’est super pour moi et j’ai hâte de commencer la pré-saison."

Erling a tout ce que nous recherchons

Si le montant du deal n'a pas été officialisé, certaines sources annonçaient que les Citizens verseraient probablement moins que les 75 millions d'euros de clause libératoire. "Nous suivons Erling depuis plusieurs années maintenant, et nous sommes donc ravis de le faire venir à Manchester City, a réagi le directeur du football de City, Txiki Begiristain (...) Il est un grand talent et a été l'un des meilleurs attaquants d'Europe ces dernières saisons. Erling a tout ce que nous recherchons chez un attaquant et nous sommes certains qu'il excellera dans cette équipe et ce système. Son ascension a été remarquable, mais il n'a encore que 21 ans. Ses meilleures années sont devant lui et nous sommes convaincus qu'il peut devenir encore meilleur en travaillant avec Pep."

Avec le BvB, Haaland aura inscrit 86 buts... en 89 matches. Il compte également 21 sélections avec la Norvège. Dimanche, il a inscrit un doublé lors de la victoire face à la Suède (3-2) en Ligue des Nations.

