Cette fois, le feuilleton Erling Haaland est officiellement terminé. Dans un bref communiqué diffusé ce mardi après-midi, Manchester City a confirmé les rumeurs qui circulaient depuis vingt-quatre heures : Erling Haaland sera bientôt un nouveau joueur des Skyblues. "Manchester City peut confirmer avoir conclu un accord de principe avec le Borussia Dortmund pour le transfert de l'attaquant Erling Haaland au 1er juillet 2022", écrit le leader de Premier League, qui précise toutefois devoir encore trouver une entente avec le joueur.

Selon la presse britannique, City a accepté de lever la clause libératoire de l'attaquant norvégien, fixée à 75 millions d'euros. Mais de son côté, la chaîne Sky Italia assure que le club britannique ne versera "que" 60 millions dans les caisses du BvB. Halaand devrait signer un contrat jusqu'en 2027, assorti d'un salaire net de 30 millions d'euros par an. Au total, les Citizens débourseront donc une centaine de millions d'euros pour ce transfert, entre commissions, prime à la signature et salaire. D'après le média belge La Dernière Heure, Haaland avait effectué sa visite médicale lundi à Bruxelles du côté de l'hôpital Erasme.

Interrogé un peu plus tôt dans la journée à ce sujet, Pep Guardiola, lui, préférait botter en touche : "Le Borussia Dortmund et Manchester City m’ont dit que je n’avais pas le droit de dire quoi que ce soit tant que la transaction n’est pas totalement bouclée (...) Je ne peux rien dire, désolé. On aura le temps d’en parler." Éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par le Real Madrid, l'entraîneur espagnol a de quoi retrouver le sourire : Haaland sera son nouveau buteur la saison prochaine. Un énorme coup.

