Pep Guardiola a mis les choses au clair. Ce lundi, l'entraîneur espagnol de Manchester City a affirmé à Barcelone que Bernardo Silva, l'un de ses hommes de base, resterait au club la saison prochaine.

"Aujourd'hui, je pense que Bernardo Silva va rester avec nous, mais comme je l'ai toujours dit depuis mon passage au Barça, je ne veux pas de joueurs qui restent contre leur gré, et je ne sais pas comment va évoluer le marché (des transferts)", a déclaré Pep Guardiola dans le cadre de la présentation dans la capitale catalane d'un match de charité en faveur de la lutte contre la sclérose latérale amyotrophique, le 24 août contre le FC Barcelone.

Selon la presse espagnole, Bernardo Silva pourrait intéresser Barcelone, surtout si le départ de Frenkie de Jong se confirmait. Titularisé à 33 reprises la saison passée en Premier League, l'ancien Monégasque, arrivé chez les Sky Blues en 2017, appartient au trio fort du milieu de terrain de Manchester City avec De Bruyne et Rodri. Auteur d'un excellent début de saison, avec sept buts et une passe décisive lors de la phase aller du championnat anglais, il a été élu en septembre, octobre et novembre meilleur joueur du club par les supporters.

Sa régularité lui a permis de regagner la confiance de Pep Guardiola après une saison 2020-2021 plus difficile. (Avec AFP)

