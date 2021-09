Voilà qui pourrait être la cerise sur un gâteau déjà bien fourni pour Manchester United. Après un mercato galactique (Sancho, Varane, Ronaldo...) et un début de saison (presque) parfait avec 10 points lors des quatre premières journées de Premier League, les Red Devils pourraient bien parvenir à prolonger Paul Pogba, dont le contrat expire d'ici quelques mois. Ce serait désormais la grande tendance selon The Athletic.

"Une sérieuse possibilité"

En effet, d'après le très sérieux média britannique, le champion du monde 2018 pencherait vers une prolongation de contrat avec son club. Et peu importe l'intérêt du PSG, qui le suit depuis des années maintenant, ou encore celui du Real Madrid. "Le mercato, le retour de Ronaldo et l'euphorie générale ont eu une incidence significative sur la réflexion de Paul Pogba sur son avenir (...) La possibilité de le voir rester à Manchester est une sérieuse possibilité", écrit The Athletic.

CR7 avec Sancho et Pogba à United, l'Europe n'a qu'à bien se tenir

Libre de négocier avec d'autres clubs dès janvier prochain, Pogba devrait toutefois prendre sa décision plus tôt. Les coéquipers du milieu de terrain français feraient d'ailleurs le forcing pour qu'il prolonge son contrat au plus vite. Auteur de sept passes décisives en quatre rencontres, le natif de Lagny-sur-Marne s'éclate avec les Red Devils. Et cette joie pourrait donc se récupercuter directement sur son futur proche. De la possible séparation à une nouvelle union, il n'y a parfois qu'un pas.

