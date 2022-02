J'aime ce club, je reviendrai", annonçait-il Romelu Lukaku est nostalgique. Pas tant du fameux brouillard milanais, qui n'a pas grand chose à envier au temps londonien, mais plutôt tout ce qui tourne autour. La ville, les personnes... et surtout l'Inter. "", annonçait-il en décembre dernier au micro de Sky Italia , lui qui est parti en un coup de vent à Chelsea l'été dernier contre 115 millions d'euros. Oui mais voilà, depuis, son histoire avec les Blues ne se passe pas vraiment comme prévu et "Big Rom" souhaiterait déjà partir. Son rêve ? Retourner à l'Inter, bien évidemment.

Selon La Gazzetta dello Sport, qui en fait sa Une du jour, Lukaku aimerait revenir en Lombardie. "Il est nostalgique de tout. L'amour des gens, sa relation avec Lautaro Martinez, sa vie à Milan...", peut-on lire dans les colonnes du quotidien italien, qui indique que l'international belge, "triste" à Londres, a déjà envoyé plusieurs signaux à son ancien club. En substance : "Si vous voulez, moi je suis là". Dans un article intitulé "en crise et en fuite", le très sérieux Corriere della Sera confirme l'information. Mais ce grand retour est-il financièrement possible ? Le hic est là.

Toujours d'après les médias italiens, l'attaquant de Chelsea est prêt à baisser son salaire actuel de 12,5 millions d'euros. Problème, l'Inter a changé de ligne directrice depuis l'été dernier et ne compte pas faire d'énormes dépenses sur le mercato. "Il faudrait que Chelsea ouvre la porte à un prêt, ce qui est est difficile", écrit la Gazzetta. De plus, les tifosi, qui ont longtemps adulé Lukaku, n'ont que très peu apprécié la forme de son départ. "Celui qui part quand la pluie tombe ne compte pas. C'est celui qui reste dans la tempête qui l'est", écrivait la Curva Nord au moment de la rupture. S'il compte vraiment revenir, "Big Rom" devra cravacher pour (re)devenir le Roi du Milan.

