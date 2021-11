Liverpool a fait le travail samedi. Dans de larges proportions, certes. Mais pas de quoi satisfaire totalement Jürgen Klopp, qui n’a pas été dithyrambique concernant la prestation de ses joueurs, vainqueurs 4-0 face à Southampton lors de la 13e journée de Premier League . Pourtant, le technicien allemand a d’abord fait dans la satisfaction.

"On a marqué tôt (par Diogo Jota, dès la 2e minute, NDLR), on a très bien contrôlé le match. 4-0… De quoi ai-je à me plaindre ?", a-t-il déclaré, avant de se montrer plus piquant : "Mais on peut faire mieux, on doit faire mieux, parce qu’Ali [Alisson Becker] a fait des arrêts trop spectaculaires. Le gardien est là pour faire des arrêts, c’est normal, mais il n’a pas à être aussi délaissé (par sa défense, NDLR). Nous devons nous améliorer."

Ad

Thiago Alcantara, buteur face à Southampton Crédit: Getty Images

Premier League C'est l'inverse de Klopp : Mais pourquoi Manchester United s'accroche à Solskjaer ? 23/10/2021 À 21:07

"Marge de progression" et "coach extraordinaire"

Une perte de balle dans son camp de Thiago Alcantara, peu après l’ouverture du score, a contraint Alisson à une belle sortie. Puis le portier de Liverpool a, notamment, eu à gagner un duel avec Armando Broja, consécutif à une mauvaise remise en jeu. De quoi susciter ce rappel à l’ordre de Klopp, qui a aussi noté "beaucoup de bonnes choses" et n’a pas accablé ses joueurs : "C’est un sacré défi de gagner 3, ou 4-0 et de garder sa concentration. Cela nous laisse une marge de progression."

Au micro de nos confrères de Canal Plus, Ibrahima Konaté, titulaire en défense centrale aux côtés d’un Virgil van Dijk buteur, a quant à lui été élogieux au sujet de son entraîneur. "Je n’ai pas fait les six ans avec lui (à Liverpool, NDLR), je ne peux pas tout savoir, a rappelé la recrue française, tout sourire. Mais il a fait des choses extraordinaires avec ce club (…) c’est un coach extraordinaire, j’espère qu’on l’aura longtemps avec nous."

Après ce succès (plus ou moins probant, donc), les Reds ne comptent qu’un point de retard sur Chelsea, leader à la veille de recevoir Manchester United (17h30). Konaté, enthousiasmé par le soutien d’Anfield ce samedi, regardera-t-il le match ? Peut-être pas… "Cela dépend. Si on a un ‘day off’, je pense que je vais me reposer", confie-t-il. Quand le rigoureux Klopp octroie un peu de repos, mieux vaut en profiter.

Jürgen Klopp Crédit: Getty Images

Ligue des champions Klopp, la tête aux Reds et nulle part ailleurs 09/03/2021 À 20:53