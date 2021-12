Manchester United n'a pas impressionné, mais Manchester United a gagné. Sur la pelouse de Norwich City, lanterne rouge du championnat au départ de la rencontre, les Mancuniens se sont défaits d'une équipe accrocheuse grâce à un penalty obtenu et transformé par l'inévitable Cristiano Ronaldo (0-1). Le Portugais, auteur de son septième but en Premier League 2021-2022, a permis aux Red Devils de monter à la cinquième place du classement général et a détruit les espoirs de Norwich d'accrocher l'un des cadors d'Angleterre à Carrow Road. La méthode de Ralf Rangnick n'a pas encore porté ses fruits en matière de contenu, mais United ne connaît plus la défaite depuis la nomination de l'entraîneur allemand. Serait-ce le début d'une évolution positive à long terme ?

Durant son déplacement à Norwich, MU a longtemps buté sur la défense des Canaries. Largement battus contre Tottenham la semaine dernière, les locaux avaient à cœur de s'appuyer sur une arrière-garde compacte pour tenir la dragée haute à leur adversaire du jour. Un premier coup franc d'Alex Telles a terminé sur la barre de Tim Krul (14e), puis Cristiano Ronaldo a manqué une reprise de volée avant de blesser le capitaine Grant Hanley à l'épaule (16e). Malgré ce coup dur, Norwich est resté très discipliné en défense et Krul a repoussé les tentatives de Dalot (32e) et CR7 (37e). À la pause, Manchester avait des raisons de penser que la victoire allait être dure à trouver puisque Krul a sorti une superbe parade sur une tête lobée de Harry Maguire (45e).

CR7 pour détonateur, De Gea comme sauveur

En deuxième période, le tableau a même commencé à se noircir du côté de Manchester. Teemu Pukki a d'abord sollicité David De Gea (57e) et Viktor Lindelöf a failli marquer contre son camp sur corner lorsque la balle a rebondi sur la transversale (60e). Plus tard dans la partie, le défenseur central suédois a dû laisser sa place suite à des difficultés respiratoires. Cela n'a pas empêché CR7 d'offrir un bon bol d'air à son équipe à la suite d'un penalty obtenu suite à un accrochage avec Max Aarons, et transformé d'un contre pied parfait (75e, 0-1).

En fin de match, David De Gea a sauvé la victoire de son équipe devant Ozan Kabak (77e) et Gilmour (81e), portant son nombre de clean sheets à 200 dans sa carrière professionnelle. Ronaldo a peut-être manqué le doublé (86e), mais l'essentiel, à savoir la victoire, est resté dans les mains de Manchester United. De son côté, Ralf Rangnick est le deuxième entraîneur de l'histoire de Manchester United à réaliser deux clean sheets pour ses deux premières rencontres de Premier League depuis Ernest Mangnall en 1903. Voilà comment commencer à écrire l'histoire...

