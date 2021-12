Arsenal peut enfin muscler ses ambitions. À l’Emirates Stadium, les hommes de Mikel Arteta ont remporté un derby important face à West Ham, concurrent direct à une qualification pour la future Ligue des champions. Après une première période assez terne des deux côtés, les Gunners ont accéléré face à des Hammers décevants, pour s’imposer grâce à des buts de Gabriel Martinelli et Emile Smith Rowe, alors qu’Alexandre Lacazette a loupé un penalty (2-0). C’est la cinquième victoire à domicile de suite pour Arsenal, qui s’installe dans le top 4 avec un point d’avance sur… West Ham.

Il aura mis du temps à décoller ce derby londonien entre deux prétendants pour le Big Four. Pendant une grosse demi-heure, Arsenal et West Ham se sont globalement neutralisés et on a patienté jusqu'à l’étincelle qui viendrait illuminer cette affiche de la 17e journée de Premier League. Si le premier vrai frisson est à mettre à l’actif des Hammers, grâce à une frappe enroulée de Pablo Fornals passée tout près du cadre, ce sont bien les Gunners qui ont mieux terminé le premier acte. Il a d’ailleurs fallu que Lukas Fabianski s’illustre face à Kieran Tierney, avec l’aide de la barre (40e), puis face à Alexandre Lacazette (44e) pour empêcher l’ouverture du score.

Arsenal est intraitable à domicile

L’entame de la seconde mi-temps aura finalement confirmé la montée en puissance d’Arsenal, qui a vite trouvé la faille grâce à Gabriel Martinelli. Malheureux sur une grosse action avant la pause (44e), le Brésilien, lancé entre deux défenseurs par Lacazette, s’est rattrapé avec une frappe très précise (1-0, 48e). Ensuite, il a fallu que Aaron Ramsdale oppose une main ferme sur un tir de Jarrod Bowen (53e). Ce fut la seule réaction de West Ham, et on attendait alors le but du break d’Arsenal. Il n’a pas été l’oeuvre de Lacazette, qui a vu son penalty être arrêté par Fabianski (69e), mais d’Emile Smith Rowe, certes un peu trop tardivement (2-0, 87e). À dix contre onze après l’expulsion de Vladimir Coufal, West Ham n’avait de toute façon plus aucun espoir.

À l’arrivée, Arsenal confirme son immense forme à domicile, où le club londonien n’a plus perdu depuis le mois d’août et la réception de Chelsea (0-2). Et c’est un véritable coup double pour les joueurs d’Arteta qui, non contents de s’offrir un énième derby, passent devant un concurrent au classement. De son côté, David Moyes s’attendait certainement à mieux pour le 600e match de sa carrière en qualité de coach d’un club de Premier League. Sauf que, ce mercredi soir, ses Hammers ont été copieusement dominés.

