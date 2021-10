Pour le compte de la 11e journée de Premier League, West Ham United a remporté le derby londonien contre Tottenham (1-0). Sans idées, les Spurs se sont cognés contre un collectif des Hammers compact et solidaire, et les hommes de David Moyes ont fait la différence sur coup de pied arrêté grâce à l'inévitable Michail Antonio. Au classement, West Ham a basculé à la 4e place de Premier League. De son côté, Tottenham boucle sa semaine noire avec une deuxième défaite au compteur.

Pourtant, si un des Londoniens ne méritait pas de perdre ce soir, c'était Hugo Lloris. Plusieurs fois dans la partie, le gardien des Spurs s'est montré décisif pour protéger sa cage d'un but de l'adversaire. Deux fois devant Pablo Fornals (8e, 71e) et une fois devant Antonio (69e), le capitaine des Bleus a montré toute son importance dans le dispositif défensif de son équipe. Mais voilà, Lloris ne pouvait pas tout arrêter, ni marquer tous les adversaires sur phases arrêtées. Dès lors, Antonio a profité de l'apathie de Harry Kane sur corner pour prendre le meilleur sur l'avant-centre anglais et dévier le ballon dans les filets pour prendre Lloris de vitesse (72e, 1-0).

Premier League Tottenham enfonce Newcastle et éjecte MU du Top 5 17/10/2021 À 17:48

Logiquement, Tottenham a cédé et a pu s'en mordre les doigts au coup de sifflet final. Pourquoi ? Parce que les Spurs auraient dû inscrire le premier but de ce match, mais il n'est jamais arrivé. Heung-min Son a buté sur Lukas Fabianski (25e), tout comme Kane (43e) et Tanguy Ndombele, malgré une activité importante et une potentielle faute de Kurt Zouma qui aurait pu occasionner un penalty en sa faveur (11e). Mais cela n'a pas suffi. En fin de rencontre, Tottenham a été incapable de réagir à l'ouverture du score de West Ham et les trois points sont logiquement revenus à l'équipe la plus forte. Après sa défaite à Arnhem cette semaine, Tottenham a toujours mal à la tête.

Premier League Tottenham repart de l'avant 03/10/2021 À 15:17