Il est paradoxalement un de ceux dont on parle le moins ces derniers jours. Dans l'attente d'un nouvel entraîneur au PSG, de Christophe Galtier à la tout aussi sexy que compliquée piste Zinédine Zidane, le boss, c'est Mauricio Pochettino. L'Argentin a visiblement été mis au courant que sa mission en France s'achèvera cet été, mais rien d'officiel n'a encore été prononcé. Selon le Telegraph , l'ancien de Tottenham va trouver un accord avec le PSG et songe tout de même à l'avenir, lui qui envisagerait un retour en Premier League.

20 millions et le temps en sa faveur

C'est en effet dans le championnat anglais que "Poch" a le plus brillé, que ce soit avec Southampton (2013-2014) ou Tottenham (2014-2019), club avec lequel il avait atteint la finale de la Ligue des champions. Fort des futurs 20 millions d'euros que le club de la capitale devra lui verser comme indemnité de licenciement pour le libérer de sa dernière année de contrat, Pochettino n'est pas dans l'urgence de retrouver un banc non plus d'après le journal anglais.

"Attirer Zidane, ce serait déjà affaiblir l'autorité de Campos"

Ça tombe bien, puisque les postes vacants ne sont pas légion. Si Manchester United a longtemps pensé à lui pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer, c'est finalement Erik Ten Hag qui a eu les faveurs des Red Devils. Idem pour Tottenham, qui a pensé à réitérer l'aventure avec l'Argentin, avant de voir Antonio Conte poursuivre avec les Londoniens. Ainsi, le technicien de 50 ans, qui refuse absolument de démissionner à Paris, confronte son désir à la réalité de la Premier League. Mais il devrait pouvoir prendre son mal en patience : dans ce championnat plus que dans n'importe quel autre, les coaches qui débutent en août sont loin d'être toujours les mêmes sur le banc une fois la saison terminée.

