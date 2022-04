Les Gunners n’ont pas encore abandonné leurs rêves de C1. Défait lors de ses trois dernières rencontres de championnat, Arsenal a répondu de la plus belle des façons en s’imposant ce soir lors d’un derby londonien complètement fou. Tombeurs 4 buts à 2 d’une équipe de Chelsea punie par son manque de rigueur défensive, les joueurs de Mikel Arteta reviennent à hauteur du quatrième, Tottenham (57 points), et se relancent dans la course à la Ligue des Champions.

Plus d'informations à suivre...

Ad

The Emirates FA Cup Chelsea s'offre des retrouvailles avec Liverpool 17/04/2022 À 17:32

Premier League Un candidat américain retire son offre d'achat de Chelsea 15/04/2022 À 13:10