C'est la fin d'une ère. Après dix-neuf ans à la tête de Chelsea, Roman Abramovitch, qui avait racheté les Blues en 2003, a officiellement mis le club londonien en vente. "Je le fais dans l'intérêt du club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires", confie le milliardaire russe dans un communiqué publié ce mercredi soir. Fragilisé par la guerre entre son pays et l'Ukraine, Abramovitch, pas à l'abri de sanctions au Royaume-Uni, a donc décidé de se mettre en retrait.

Ad

La fondation sera au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine

Premier League Everton suspend ses contrats de sponsoring avec le milliardaire russe Usmanov IL Y A 5 HEURES

"La vente du club ne sera pas accélérée mais suivra une procédure régulière", précise le communiqué. L'oligarque y indique également que tous "les bénéfices nets de la vente seront reversés" à l'Ukraine. "Je ne demanderai aucun remboursement de prêt, assure-t-il. Cela n'a jamais été une question d'affaires ou d'argent pour moi, mais de pure passion pour le jeu et le club. De plus, j'ai chargé mon équipe de créer une fondation caritative où tous les bénéfices nets de la vente seront reversés. La fondation sera au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine. Cela comprend la fourniture de fonds essentiels pour les besoins urgents et immédiats des victimes, ainsi que le soutien du travail de rétablissement à long terme." Le prix du club aurait été fixé aux alentours de 3,5 milliards d'euros.

Sous pavillon russe, l'AS Monaco est-elle en danger ?

A titre personnel, Abramovitch, considéré comme un proche de Vladimir Poutine, indique qu'il s'agit d'une décision "incroyablement difficile à prendre", et que cela lui "fait mal de me séparer du club de cette manière". "J'espère que je pourrai venir à Stamford Bridge une dernière fois pour vous dire au revoir en personne. Faire partie du Chelsea FC a été le privilège d'une vie et je suis fier de toutes nos réalisations communes. Le Chelsea Football Club et ses supporters seront toujours dans mon cœur", conclut celui qui a tout gagné en un peu moins de vingt ans : 5 championnats, 5 coupes d'Angleterre, 3 coupes de la Ligue, 2 Community Shield, 2 Coupe du Monde des clubs, 2 Ligue Europa et surtout 2 Ligue des champions.

Premier League Un homme d'affaires suisse prêt à succéder à Abramovich ? Wyss réfléchit à racheter Chelsea IL Y A 9 HEURES