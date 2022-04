Les choses se corsent pour les Gunners après la 32e journée de Premier League. Battus dans une rencontre poussive par Brighton à l’Emirates Stadium (1-2), les coéquipiers d’Alexandre Lacazette risquent de voir Tottenham, un concurrent direct dans la course à la qualification pour la Ligue des champions, creuser un petit écart à l'occasion de la réception d'Aston Villa. Dans le même temps, Chelsea n’a pas fait de détails au St Mary’s Stadium, avec un succès retentissant contre Southampton (0-6). Leeds United prend ses distances avec la zone rouge après sa victoire à Watford (0-3).

Les Seagulls de Brighton n’avaient remporté aucun de leurs 7 derniers matchs de Premier League avant ce samedi, ils semblaient donc de véritables victimes expiatoires pour les hommes de Mikel Arteta. Après avoir subi lors de la première demi-heure, il ne leur a suffi que d’une frappe cadrée pour plonger l’Emirates Stadium dans la stupeur : sur un centre d’Enock Mwepu, Leandro Trossard a pris la défense d’Arsenal à revers pour inscrire un superbe plat du pied droit dans la lucarne d’Aaron Ramsdale (0-1, 29e).

Un Mwepu insaisissable, qui était à la conclusion du centre de Moisés Caicedo pour marquer d’une frappe sèche le second but des siens peu après l’heure de jeu (0-2, 66e). Le réveil des Gunners sera trop tardif, malgré la sublime frappe de Martin Ødegaard à 35 mètres (1-2, 89e). Arsenal est bloqué à la 5e place avec 54 points et pourrait même être dépassé par West Ham ce dimanche, en cas de succès des Hammers à Brentford.

