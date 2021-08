Thomas Tuchel l'a annoncé vendredi. Christian Pulisic est forfait pour le derby contre Arsenal, dimanche, pour la 2e journée de Premier League, après avoir été testé positif au Covid pendant la semaine. "Pour Christian, malheureusement (son absence) est très facile à expliquer. Il a été testé positif et on doit suivre le protocole (de mise à l'isolement) et il ne sera pas disponible pour ce match", a expliqué le coach allemand lors de la conférence de presse d'avant-match.

Arsenal sera, de son côté, privé d'Alexandre Lacazette, lui aussi récemment testé positif au Covid, alors que Pierre-Emerick Aubameyang et Willian, absents de la défaite inaugurale à Brentford (2-0) après avoir été infectés par le coronavirus, pourraient faire leur retour. Du côté des retours, Chelsea espère pouvoir compter sur Hakim Ziyech et surtout N'Golo Kanté, tous deux absents contre Crystal Palace (3-0) le week-end dernier.

Avec Kanté, Ziyech et Lukaku ?

"Hakim et N'Golo se sont tous les deux entraînés aujourd'hui et ils n'ont eu aucun problème. Mais nous avons besoin d'avoir une séance plus intense demain (samedi) avec eux et l'équipe avant de prendre une décision, mais pour le moment, cela se présente bien", a précisé Tuchel. Le match à l'Emirates pourrait aussi marquer le retour de Romelu Lukaku sous le maillot des Blues. "Cette semaine a été chargée pour lui parce qu'il était dans le groupe des derniers arrivés...Mais nous espérons qu'il sera sur le terrain dimanche et ça en prend la tournure", a estimé le technicien au sujet du Blues arraché à prix d'or à l'Inter Milan, qui avait déjà fréquenté Stamford Bridge de 2011 à 2014.

