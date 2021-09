"L'information que nous attendions tous". C'est avec ces mots et des étoiles plein les yeux que le compte officiel de Manchester United a annoncé la titularisation de Cristiano Ronaldo face à Newcastle ce samedi après-midi à Old Trafford (16h). Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Red Devils, n'a donc pas fait attendre le peuple de Manchester qui va pouvoir célébrer le retour de celui qui a brillé sous les couleurs du club et porté haut son blason sur la scène européenne il y a plus de dix ans maintenant.

Cristiano Ronaldo sera le fer de lance d'une escouade offensive cinq étoiles composée à ses côtés de Jadon Sancho, lui aussi arrivé cet été, Mason Greenwood et Bruno Fernandes. Derrière ce trio, Paul Pogba sera là, flanqué de Nemanja Matic pour une formation au potentiel offensif impressionnant. Les quatre défenseurs, à savoir Luke Shaw, Harry Maguire, Raphaël Varane pour sa deuxième titularisation, et Aaron Wan-Bissaka auront du pain sur la planche alors que l'équilibre défensif de l'ensemble interroge. Mais ce samedi, il n'est pas question de ça. Seul le plaisir et le bonheur de voir Cristiano Ronaldo porter à nouveau le maillot mythique de Manchester United comptent.

