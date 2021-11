La séparation entre Manchester United et Ole Gunnar Solskjaer étant actée, l'un des feuilletons de l'année vient de s'ouvrir : celui de la succession du technicien norvégien sur le banc des Red Devils. A en croire le communiqué du club anglais et les premiers échos de la presse anglaise, ce feuilleton se fera en plusieurs épisodes : un entraîneur intérimaire devrait d'abord être nommé jusqu'en fin de saison, avant de se projeter sur un autre profil pour la saison prochaine.

Et si l'identité du premier fait évidemment jaser – le nom de Laurent Blanc est par exemple évoqué – celle du second sera particulièrement attendue. Avec, ici, des rumeurs évoquant Zinedine Zidane, Erik ten Hag ou encore… Mauricio Pochettino, en poste au Paris Saint-Germain. Et c'est au sujet du technicien argentin que la presse anglaise semble particulièrement s'agiter. Le Daily Mirror croit ainsi savoir que l'entraîneur du PSG est le favori pour le poste pour l'été prochain et qu'il souhaiterait revenir en Premier League, avec comme sources citées des amis proches du coach parisien.

Des proches de Pochettino cités

Mais dimanche soir, le sérieux Times en a rajouté une couche avec des informations similaires. Ainsi, l'ancien coach de Tottenham souhaiterait effectivement prendre les commandes du club mancunien, et aurait même "confié à des amis qu'il serait intéressé pour prendre la relève à Old Trafford en fin de saison". Les pincettes sont de rigueur, naturellement. Mais ce n'est pas la première fois que l'actuel coach parisien est associé à United.

