N'Golo Kanté a repris l'entraînement avec Chelsea vendredi. Le milieu de terrain français a terminé sa quarantaine de dix jours après avoir été testé positif au Covid-19. "N'Golo Kanté est de retour à l'entraînement après sa période d'isolement en raison du Covid", ont expliqué les Blues dans un commuiqué. "Kanté s'est entraîné à l'écart du groupe principal, pour travailler sur sa conditon physique avec un certain nombre d'exercices individuels, dans le but de réintégrer l'entraînement collectif après la trêve internationale", a-t-il ajouté. En quarantaine, le champion du monde (30 ans) a manqué avec Chelsea le match de Ligue des champions face à la Juventus et celui contre Southampton en championnat.

