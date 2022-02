Kurt Zouma, au coeur de la polémique depuis la publication d'une vidéo où il matraitait son chat, va "mieux" selon son entraîneur David Moyes. Le défensuer français avait déclaré forfait lors de l'échauffement à Leicester après "s'être senti mal", selon son club, mais il pourrait être de retour samedi contre Newcastle.

"Il va mieux, mais il lui a fallu quelques jours pour s'en remettre. Il a été très malade, mais il s'est entraîné ces deux derniers jours, donc j'espère qu'il sera disponible", a indiqué Moyes. Le 8 février, une vidéo diffusée sur Snapchat et que le tabloid The Sun a relayée, montrait le joueur de 27 ans poursuivre son chat dans sa luxueuse maison, lui donner un coup de pied, avant de lui lancer une chaussure et finalement lui donner une gifle sur le museau alors que l'animal était dans les bras d'un enfant et qu'on entendait des rires en arrière-plan.

Nous espérons qu'il pourra se concentrer sur son football

Zouma a reçu une amende de soin club correspondant à deux semaines de salaire et a été lâché par son équipementier Adidas, tandis que son comportement a été fortement condamné dans le monde du football et au delà. Moyes a une nouvelle fois soutenu vendredi le défenseur français, conspué par les supporters de Watford et de Leicester.

"Je pense qu'il est probablement très déçu de ce qu'il a fait et qu'il y pense beaucoup, sans aucun doute, mais dans l'ensemble, nous avons essayé de le faire avancer", a déclaré Moyes. "Nous voulons qu'il se concentre sur son entraînement. Il a très bien joué pour nous contre Watford la semaine dernière, donc nous espérons que nous pourrons le maintenir à ces niveaux de performance, nous en serions heureux".

Zouma "est très apprécié des supporters au vu des performances qu'il a réalisées tout au long de la saison. Nous espérons qu'il pourra se concentrer sur son football et nous lui apporterons tout le soutien possible jusqu'à ce qu'il retrouve son meilleur niveau", a ajouté Moyes.

