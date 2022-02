C'est un moment important de l'histoire du Chelsea FC. Ce sameid, le propriétaire des Blues Roman Abramovich a annoncé se mettre en retrait de la gestion du club, après presque 20 ans à la tête du club londonien. Un communiqué expliquant la décision du milliardaire russe a été publié par Chelsea.

J'ai toujours vu mon rôle comme celui d'un gardien du club

"Pendant mes 20 ans comme propriétaire du Chelsea FC, j'ai toujours vu mon rôle comme celui d'un gardien du club, dont le travail est d'assurer que nous ayons le plus de réussite possible, tout en construisant pour le futur et assurant un rôle positif dans nos communautés, a partagé l'homme d'affaires. J'ai toujours pris des décisions avec les meilleurs intérêts du club en ligne de mire. Je reste attaché à ces valeurs. C'est pourquoi je donne aujourd'hui aux administrateurs de la Fondation de Chelsea l'intendance et le soin du Chelsea FC."

"Je crois qu'ils sont actuellement dans la meilleure position pour prendre soin des intérêts du club, des joueurs, du staff et des fans", poursuit-il, lâchant donc la responsabilité du club, sans préciser de l'aspect définitif de sa décision. Cette dernière fait suite à l'invasion russe en Ukraine, qui a mis Abramovich au centre de l'attention en Angleterre, certains parlementaires demandant la dépossession de ses bien au Royaume-Uni, dont le club de Chelsea, à cause de sa possible proximité avec le président russe Vladimir Poutine.

