Ce n'était pas le match le plus suivi cet après-midi en Premier League, mais il valait la peine de s'y intéresser. Dans l'ombre du voisin mancunien , Manchester City s'est également imposé dans cette quatrième journée de Premier League, à Leicester (0-1). Grâce à une réalisation de Bernardo Silva, les Citizens enchaînent une troisième victoire en championnat sans encaisser de but. Les voilà dauphins de Manchester United et parfaitement lancés avant d'entamer leur campagne de Ligue des champions, mercredi contre Leipzig.

Dans le King Power Stadium, les Mancuniens se sont rapidement mis à subtiliser la possession de balle à leurs adversaires. Rodri a mis le danger sur la cage de Kasper Schmeichel de la tête (6e), puis Bernardo Silva (20e) et Ferran Torres (28e) ont obligé le portier international danois à se mobiliser grandement dans la première période. Cela dit, les Foxes n’ont pas été en reste lorsque Wilfred Ndidi a vu sa frappe repoussée sur la ligne (8e) mais aussi Jannik Vestergaard, inquiétant de la tête (11e).

En deuxième période, les locaux se sont rapidement montré dangereux par Harvey Barnes, bien servi par un centre de Jamie Vardy (47e). Dynamiteur de défense, l’avant-centre des Foxes a cru ouvrir le score suite à une perte de balle de Silva (49e), mais le drapeau s’est logiquement levé pour une position de hors-jeu. Au final, Bernardo Silva sera à l’affût d’une frappe déviée de Joao Cancelo pour ouvrir le score de près (62e, 0-1).

En fin de partie, Leicester va pousser pour égaliser grâce à l’entrée de sa doublette Iheanacho-Lookman mais Ederson Moraes va être déterminant pour repousser les tentatives en comptant également sur un Ruben Dias en grande forme (76e, 85e). Grâce à ce succès, City reste un point derrière Manchester United et s’installe en tant que chasseur dans cette course au titre de Premier League. Cela ne fait que commencer…

Les hommes de Pep Guardiola sont talonnés par le surprenant Brighton, vainqueur à Brentford(1-0) et devancés à la différence de but seulement. Arsenal a, quant à lui, enfin lancé sa saison en marquant ses trois premiers points même si la victoire étriquée (1-0) contre le promu et lanterne rouge Norwich est vraiment le strict minimum pour épargner davantage de tourments à Mikel Arteta.

