Plusieurs nouveaux cas de Covid-19 affectent l'effectif de Manchester City. Voici ce qu'a annoncé vendredi Pep Guardiola. "Nous avons quelques nouveaux cas mais ils veulent garder l'anonymat, ainsi je ne peux pas vous dire qui", a déclaré le technicien espagnol en conférence de presse à la veille du match au sommet de la 22e journée en Premier League entre le champion en titre, leader de Premier League, et son dauphin Chelsea, samedi à l'Etihad Stadium.

Cette situation dégradée à Manchester City ne remet pour l'instant pas en cause la tenue de la rencontre entre les Citizens et les Blues. Il y a quelques jours, à la veille d'un match du troisième tour de Coupe d'Angleterre contre la modeste équipe de Swindon Town (D4), 21 membres du staff de Manchester City, sept joueurs et 14 membres de l'encadrement avaient été placés à l'isolement, parmi lesquels Pep Guardiola lui-même.

"Certains reviennent, quelques-uns sont à nouveaux positifs. Lorsque vous avez été testés une fois, puis deux fois négatif, vous revenez. Autrement, non", a précisé l'entraîneur.

