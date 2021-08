L'incroyable come-back. Douze ans après son départ, Cristiano Ronaldo est officiellement de retour à Manchester United. En l'espace de quelques heures, les Red Devils ont bouclé un transfert que personne n'a vu venir. Annoncé longuement à Manchester City, le quintuple Ballon d'Or, qui quitte donc la Juventus Turin après trois saisons, va finalement retrouver Old Trafford. "Bon retour à la maison", écrit le club britannique dans son tweet.

"Manchester United est ravi de confirmer que le club a conclu un accord avec la Juventus pour le transfert de Cristiano Ronaldo, sous réserve d'un accord sur les conditions personnelles, le visa et la visite médicale", rapporte le communiqué de Manchester United. Sous le maillot des Red Devils, CR7 a inscrit 118 buts en 292 matches lors de son passage entre 2003 et 2009.

Premier League Offre, salaire, contrat : Les chiffres de l'incroyable come-back de Ronaldo à United IL Y A UNE HEURE

United, fast and furious

Nous avons toujours eu une bonne communication. C'est une légende de ce club, le plus grand joueur de tous les temps... S'il devait partir de la Juventus, il sait que nous sommes là", avait prévenu un peu plus tôt dans la journée Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils, en conférence de presse. Une déclaration qui prend maitnenant tout son sens. Tout s'est donc passé très vite pour ce retour venu de nulle part. Si les raisons de ce revirement de situation sont nombreuses , l'appel de Sir Alex Ferguson, qui aurait décroché son téléphone ce vendredi matin pour contacter son ancien joueur, en serait pour beaucoup. Et de City, Cristiano Ronaldo est finalement passé à United, "son" club. "", avait prévenu un peu plus tôt dans la journée Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils, en conférence de presse. Une déclaration qui prend maitnenant tout son sens.

Si les détails du transfert de CR7 n'ont pas été communiqués, la majorité des médias s'accorde à dire qu la Juventus Turin touchera environ 25 millions d'euros. Du côté du joueur, à qui il restait un an de contrat, un salaire net entre 25 et 29 millions est évoqué, lui qui en gagnait 31 millions à Turin. "Il m'a dit hier [jeudi, NDLR] qu'il souhaite quitter la Juventus imméditamment, a annoncé Massimiliano Allegri, le coach de la Juve. C'est vrai et c'est confirmé. Voilà pourquoi il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Il ne sera pas disponible pour le match de ce samedi face à Empoli", confirmait Massimiliano Allegri ce vendredi en conférence de presse.

Premier League Coup de théâtre pour CR7 : City se serait retiré, United passe à l'action et fait une offre IL Y A 2 HEURES