C'est le retour d'un historique. Vainqueur du barrage d'accession à la Premier League en battant Huddersfield (1-0), dimanche, à Wembley, Nottingham Forest va retrouver l'élite du football anglais la saison prochaine, après 23 ans d'absence. Vainqueur à deux reprises (1979, 1980) de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue des champions, Forest avait fini 4e de la saison régulière, deux points derrière Huddersfield. Les Reds avaient dû avoir recours à une séance des tirs au but dont leur gardien français Brice Samba - ancien de Caen, notamment - avait été le héros pour écarter Sheffield United en demi-finale de barrage (2-1, 1-2, 3-2 a.p. et t.a.b.).

De son côté, Huddersfield, qui avait joué de 2017 à 2019 en Premier League, avait pris le meilleur sur Luton (1-1, 1-0). Mais tous ces résultats étaient effacés au coup d'envoi du match, les Reds de Nottingham monopolisant le ballon en première période, sans se montrer très dangereux. Il leur a même fallu un petit coup de pouce du destin pour prendre les devants au score, sous la forme d'un but contre son camp de Levi Colwill (1-0, 43e), qui a malencontreusement dévié un centre rentrant dans la lucarne de ses cages.

La seconde période a été très tendue, l'arbitre n'accordant pas de penalty à Huddersfield sur deux actions très litigieuses. Mais avec 0 tir cadré en 90 minutes, les Terriers ont vu leur rêve de retour au plus haut niveau assez logiquement stoppé. Nottingham Forest accompagnera Fulham, vainqueur du Championship (D2) et son dauphin Bournemouth, deux équipes qui ont fait l'ascenseur. Ils remplaceront Norwich et Watford, qui n'ont passé qu'une saison à l'étage supérieur, ainsi que Burnley.

